Пожилая челябинка скончалась после простой операции. Родственники винят врачей

В Челябинске женщина умерла после операции, не предвещавшей сложностей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дети 68-летней челябинки потребовали расследовать подробности смерти их матери. У родственников множество вопросов, ответа на которые, по их словам, у медиков они не получили.

В начале истории ничего не предвещало трагедии. Пожилая горожанка готовилась к поездке в санаторий в Кисловодск. Но у женщины обнаружили небольшой полип в толстой кишке, и из-за этого ей могли отказать в путевке. Она решилась на эндоскопическую операцию в ГКБ №8. Однако все пошло не по плану.

Операцию сделали 4 июля. «Мама была здорова, чувствовала себя хорошо. Но перед самой операцией хирург решил, что у неё будет не эндоскопическая, а полостная операция, – цитирует 74.ру сына челябинки. – Через шесть часов после её завершения состояние мамы резко ухудшилось, началось кровотечение. Её забрали в операционную повторно. Как потом нам объяснили, развился некроз толстого кишечника, но некроз был в другой части кишечника, это как если кисть прооперируют, а некроз начнётся в районе локтя. Якобы внезапно по всем сосудам пошёл тромбоз».

В крайне тяжёлом состоянии женщину перевели в отделение реанимации, где она находилась на искусственной вентиляции лёгких. У челябинки развился сепсис, полиорганная недостаточность, 18 июля случился инсульт. 20 июля она умерла. На протяжении всего этого времени врачи отказывались пускать к женщине родственников.

«Мы пришли к заведующей отделением и написали заявление на судмедэкспертизу. Два дня мы ходили за мамиными документами, хотя их всего лишь надо было передать в морг, – продолжает рассказ дочь челябинки. – Мы думаем, что за это время мамину карту переписали, и теперь боимся, что с них все сойдет. Мама пролежала в их морге четыре дня».

В медицинском учреждении пока воздерживаются от выводов. Руководство ждет результатов судебно-медицинской экспертизы, после получения которых будет проведено служебное расследование. Пока же медики лишь напоминают, что любая инвазивная медицинская манипуляция (от внутримышечных инъекций до больших оперативных вмешательств) несёт риск осложнений. И уверяют, что все варианты оперативного вмешательства и их возможные осложнения были подробно разъяснены пациентке.

Проверку обстоятельств смерти челябинки проводят городское управление здравоохранения и Следственный комитет России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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