На Южном Урале автобус с детьми врезался в автобус. Есть пострадавшие

Автобус, ехавший из детского лагеря, врезался в другой автобус.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники регионального управления ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня, около 16:00, на участке дороги в районе СНТ «Локомотивный 2».
По предварительным данным, водитель одного из автобусов, двигавшихся из детского лагеря в составе организованной колонны в сопровождении экипажа областного полка ДПС, мужчина 1970 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса и столкнулся с ним. В результате легкие травмы, ушибы мягких тканей лица, получили 3 ребенка: две 10-летние девочки, и мальчик 12 лет.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.
Челябинск, Виктор Елисеев
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