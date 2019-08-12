В мэрии Челябинска началась большая проверка

Контрольно-счетные палаты региона и города начали комплексную проверку деятельности мэрии Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрации Челябинска началась комплексная проверка законности и результативности использования средств при исполнении бюджета в 2018 – первой половине 2019 года. Об этом сообщили представители Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Напомним, о грядущей проверке стало известно в конце июня нынешнего года: глава Южного Урала Алексей Текслер настоятельно попросил об этом председателя региональной КСП Алексея Лошкина после традиционного совещания с главами муниципалитетов. Буквально через несколько дней после этого в отставку с поста мэра Челябинска ушел Владимир Елистратов.

Правда, до последнего времени было неизвестно, какой период будет интересовать аудиторов. Теперь понятно, что проверяться будет последний период мэрства Евгения Тефтелева и весь период, в течение которого мэрией руководил Владимир Елистратов (последний возглавил администрацию города в середине ноября 2018 года).

Проверку будут проводить контрольно-счетные палаты региона и города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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