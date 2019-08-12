В Челябинске рухнула плита жилой пятиэтажки

С крыши челябинской пятиэтажки упала плита перекрытия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рано утром сегодня, 12 августа, в Калининском районе областного центра в одном из домов по улице Кыштымская.

Жители пятиэтажки были разбужены звуком падения плиты. Оказалось, что часть перекрытия рухнула с крыши дома. Еще одна плита оторвалась лишь частично и повисла над зданием.

«Утром я услышал сильный грохот, пошел посмотреть, что случилось. Оказалось, это перекрытия. Там на 5 этаже упала одна из плит, а вторая плита упала не до конца. Сейчас она очень хлипко висит», – цитирует «Первый областной» очевидца ЧП.

Челябинцы рассказали, что здание расположено на территории пожарной части №3.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.08.19

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