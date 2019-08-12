На Южном Урале новый случай бешенства

В Челябинской области зафиксирован очередной случай бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрирован 1 случай бешенства животных: в Юрюзани погибла кошка.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 33 случая бешенства животных в 26 неблагополучных пунктах, за аналогичный период прошлого года зарегистрированы 25 случаев.

Подготовлен проект распоряжения правительства Челябинской области «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта Челябинской области». В то же время подготовлен проект распоряжения «Об отмене ограничительных мероприятия (карантин) по бешенству животных на территориях неблагополучных пунктов Челябинской области» в поселке Звягино Чебаркульского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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