Да ладно?! В Челябинской области объявили открытый конкурс на должность министра

В Челябинской области объявили открытый конкурс на должность министра промышленности и природных ресурсов региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в южноуральском правительстве, отбор кандидатов предусматривает три этапа: заочный, тестирование и собеседование.

На первом, заочном, этапе, который пройдет с 12 по 23 августа 2019 года, претендентам необходимо лично подать документы в управление государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области, затем кандидаты на должность министра пройдут тестирование. По завершении первых двух этапов будет составлен рейтинг кандидатов, после чего они пройдут индивидуальное собеседование.

Участие в открытом конкурсе могут принять граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеющие высшее образование и обладающие необходимыми профессиональными данными.

Челябинск, Светлана Намская

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