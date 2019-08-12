Один из пострадавших в ДТП с участием экс-вице-губернатора Челябинской области вышел из комы

Водитель автомобиля, столкнувшегося с внедорожником под управлением бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова, вышел из комы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врачи вывели из искусственной комы одного из пострадавших в резонансном ДТП на южноуральской трассе. В его состоянии наметилось улучшение.

Еще одна пострадавшая по-прежнему находится в коме. Изменений в её состоянии медики не наблюдают.

Напомним, 28 июля на трассе Байрамгулово – Новоандреевка бывший вице-губернатор, гендиректор компании «Равис» Андрей Косилов, управляя автомобилем Lexus, пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Веста». При этом обгон на этом участке дороги запрещен.

Сначала Косилов заявлял, что столкновение произошло на его полосе, но очевидцы предоставили запись, где видно, что Lexus идет на обгон в условиях ограниченной видимости и сворачивает на свою полосу в последний момент, когда встречная «Лада», пытаясь увернуться от тяжелого внедорожника, уходит левее.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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