Суд огласил приговор челябинке, схватившей нож, чтобы защититься от избиений мужа

В Челябинске завершился процесс над женщиной, пытавшейся защититься от избивавшего её мужа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Южного Урала предстала перед судом после того, как ударила мужа ножом. Женщину обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений. Своей историей она поделилась в социальных сетях.

Как рассказала горожанка, супруг регулярно избивал её. Несколько раз она обращалась в полицию, но всегда забирала заявления после очередного примирения.

Распустил руки муж и в день ссоры, закончившейся для челябинца больничной койкой. По словам женщины, в пылу ссоры муж снова начал избивать её. Не выдержав, она схватила нож и ударила его. Все это происходило на глазах их маленького сына.

Горожанка сама вызвала скорую медицинскую помощь. Очнувшись, южноуралец написал заявление в полицию, обвинив супругу в нападении. В надежде на щадящий исход процесса, его супруга признала вину и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В результате суд приговорил челябинку к трем годам лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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