Власти Челябинска ужесточат правила ведения земляных работ

Мэрия Челябинска ужесточает правила выдачи разрешений на ведение земляных работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января по 1 августа 2019 года подготовлено и выдано более 3 тысяч ордеров на производство земляных работ. Об этом сообщил замглавы города Владимир Алейников.

При этом 2 тысячи 624 (84%) всех выданных разрешений связаны с аварийными ситуациями. Это вызвано большим износом коммунальных сетей. Поэтому власти Челябинска предлагают сетевым организациям увеличить финансирование плановых ремонтных работ.

Но и это еще не все. Так, муниципальная комиссия приняла лишь 1088 участков с благоустройством. Это значит, что на всех остальных «раскопках» работы по восстановлению благоустройства выполнены некачественно. По всей видимости, предприятия, которые сейчас сотрудничают с сетевыми организациями, просто не успевают в срок восстановить участок, начинают торопиться и, как результат, допускают брак в своей работе. Исправить ситуацию можно, если коммунальщики увеличат число подрядчиков.

Впрочем, зачастую, получив ордер на выполнение земляных работ, предприятия отнюдь не торопятся их проводить. Как, например, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса: из-за аварии на коммунальных сетях там в конце июля провалился асфальт. Дырку прикрыли пластиковой емкостью, да так и оставили.

В прошлый понедельник на аппаратном совещании в мэрии по этому поводу устроили большую разборку. В результате, дыру огородили по всем правилам и снова оставили.

Сегодня было заявлено, что в субботу сети привели в порядок (правда, автомобилисты и пешеходы пересекавшие перекресток 10 августа, утверждают, что никаких работ не заметили, но, возможно, все они были на месте не в то время) и дыру в ближайшее время заделают, не уточнив, когда именно.

Между тем, выдача разрешений носит сегодня уведомительный характер: получив заявку, мэрия не может не выдать ордер. Если же «копатели» успевают продлить вовремя действие ордера, яма может не закапываться месяцами.

Так, у ООО «Южуралтеплоприбор» продлено действие 564 ордеров, но в графике работ стоит только 331 заявка, а у МРСК Урала – и вовсе 14 из 81 продленных ордеров.

Поэтому в мэрии подготовили изменения в порядок выдачи заявок на ведение земляных работ. Предлагается регламентировать все аварийно-восстановительные работы, отведя 10 дней на их выполнение и 5 дней – на восстановление благоустройства. При этом продлить действие ордера можно будет всего лишь раз на те же 10 дней. А в осенне-зимний период предлагается вовсе не продлевать период аварийных работ.

Кроме того, мэрия обсуждает с депутатами Законодательного собрания Челябинской области возможность усиления штрафных санкций для нерадивых «копателей».

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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