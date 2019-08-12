В Челябинской области школьник выпал из окна корпуса в детском лагере

В детском лагере под Миассом ребенок выпал из окна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, днем 10 августа в больницу Миасса был доставлен 7-летний мальчик с ушибами, полученными при падении из окна.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик упал из окна комнаты, расположенной на 2 этаже жилого корпуса в детском лагере отдыха имени Феди Горелова. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь. Медики оценивают состояние здоровья ребенка, как удовлетворительное.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Свою проверку проводит прокуратура. По данным надзорного ведомства, мальчик мог выпасть из окна, поскользнувшись на воде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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