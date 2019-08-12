В Челябинске журналистка попала под обстрел

В центре Челябинска обстреляли журналистку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на минувшей неделе во дворе многоэтажки недалеко от остановки «Теплотехнический институт». Журналистка газеты и сайта «Общественный защитник» заходила в свой подъезд, когда в неё выстрелил неизвестный из пневматического оружия.

В результате выстрела женщина получила ранение в голову. Друзья на такси довезли её до больницы, где челябинке наложили швы.

Журналистка и её адвокат уверены, что нападение связано с её профессиональной деятельностью. Они обратились с заявлением в полицию, а также к врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой провести всестороннее расследование.

Впрочем, район Теплотехнического института и ранее фигурировал в сводках полиции в связи с инцидентами с применением пневматического и духового оружия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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