Пятерых челябинцев будут судить за ограбление салона сотовой связи на миллион

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 5 челябинцев, совершивших разбойное нападение на салон сотовой связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 местных жителей, двое из которых являются несовершеннолетними. Они обвиняются в разбое, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере.

По версии следствия, в один из вечеров ноября 2018 года пятеро челябинцев, согласно заранее разработанному плану, на личном автомобиле прибыли к салону сотовой связи, расположенному в Металлургическом районе. Установив график работы салона, дождавшись, когда сотрудник торговой точки останется в помещении один, молодчики ворвались в салон, скрыв лица под шапками с прорезями для глаз, и применяя предмет, используемый в качестве оружия, избили специалиста салона сотовой связи и похитили имущество на сумму свыше 1 миллиона рублей, которым распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.08.19

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