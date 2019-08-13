МЧС: южноуральские больницы бессильны перед пожаром

Южноуральский минздрав не контролирует ситуацию с противопожарной профилактикой в лечебных учреждениях региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с начала 2019 года на объектах, относящихся к ведению министерства здравоохранения Челябинской области, уже произошли 9 пожаров. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на этой категории объектов не произошло ни одного пожара.

Анализ статистики показывает, что превалируют три основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

«Государственный пожарный надзор регулярно информирует различные ведомства, в том числе и представителей минздрава региона, о неблагоприятной ситуации с пожарами на их объектах. К сожалению, никаких мер не предпринимается, и ситуация не улучшается», – констатируют в надзорном ведомстве.

Специалисты ГПН отмечают, что выдающихся усилий для нормализации обстановки не требуется. Достаточно усилить противопожарный режим на территории объектов, провести дополнительные инструктажи с персоналом учреждений. Не лишним будет обновить соответствующие документы по пожарной безопасности.

В противном случае, пациенты и персонал так и будут курить в неположенных местах, неизвестные будут проникать в неэксплуатируемые здания на территории медицинских учреждений и устраивать там поджоги, а из кабинетов так и будут организовывать склады бумаг и старого хлама с повышенным риском возгорания.

Отметим также, что большинство пожаров в лечебных учреждениях происходит после 18 часов (5 пожаров произошли после 22 часов), когда снижается бдительность персонала и пациентов. Только благодаря боевой готовности пожарно-спасательных подразделений ни один из этих пожаров не получил серьезного распространения и не пострадал ни один человек.

Еще одна болевая точка – электричество. Со стороны администрации объектов требуется особое внимание к самым элементарным компонентам системы электроснабжения – светильникам, выключателям, розеткам. Зачастую именно они, из-за пренебрежения ответственных лиц, становятся источниками возгорания.

Тем временем, по прогнозам Государственного пожарного надзора, ситуация будет только ухудшаться. Причин тому несколько: проводка изнашивается, ее ремонт и замена не производятся десятилетиями, нагрузка на электросети увеличивается из-за большого количества новых (и более мощных) электроприборов. Картину можно дополнить тем фактом, что при постройке зданий много лет назад никто не учитывал, что нагрузка на электросети в 2019 году будет все больше и больше.

Практика МЧС показывает, что столь пренебрежительное отношение к вопросам пожарной безопасности не выливается ни во что хорошее, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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