Слишком много дельфинов: южноуральская фирма заплатит полмиллиона рублей за неторопливость

За нарушение сроков оплаты штрафа ООО «Афалина Урал» должно заплатить почти 500 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, Советский районный суд подтвердил законность ранее назначенного мировым судьей штрафа в 471 тысячу рублей в связи с неуплатой штрафа за нарушение антимонопольного законодательства.

Челябинское УФАС России в 2018 году оштрафовало ООО «Афалина Урал» за неправомерное использование фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменными наименованиями ООО УК «Афалина», ООО «Афалина Челябинск» и ООО «Афалина» (группа лиц). Размер штрафа составил 235 тысяч рублей.

Ведомство указало, что все четыре хозяйствующих субъекта имеют возможность осуществлять деятельность на одном и том же товарном рынке (рынок продажи промышленного и строительного оборудования на территории Российской Федерации), и, соответственно, являются конкурентами.

При этом при регистрации ООО «Афалина Урал» своего фирменного наименования в 2017 году, ООО УК «Афалина», ООО «Афалина Челябинск» и ООО «Афалина» уже зарегистрировали свои наименования в 2008, 2011 и 2015 годах соответственно. В связи с этим компании обладают исключительным правом на использование своего фирменного наименования для индивидуализации юридического лица. Исключительное право обратившихся в антимонопольный орган с заявлением организаций основывается на более ранней регистрации и, следовательно, преимущественном приоритетном праве.

Челябинское УФАС России признало ООО «Афалина Урал» нарушившим закона о защите конкуренции и вынесло постановление о наложении штрафа. Однако в установленный действующим законодательством 60-дневный срок компания не оплатила штраф. Теперь ООО «Афалина Урал» надлежит выплатить в бюджет штраф в 235 тысяч рублей, наложенный антимонопольным органом, и штраф в 471 тысячу рублей.

Необходимо отметить, что решение о признании компании нарушившей антимонопольное законодательство подтверждено Арбитражным судом Челябинской области и Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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