Челябинское УФАС требует дисквалифицировать руководство фонда капремонта и бывшей фирмы сына губернатора

Антимонопольщики подали в суд на руководство регионального фонда капремонта и фирмы, принадлежавшей сыну экс-губернатора Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, апелляционная коллегия Федеральной антимонопольной службы подтвердила правомерность выводов регионального управления об антиконкурентном соглашении СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» и ООО «Жилкомсервис».

В апреле 2019 года Челябинское УФАС России признало нарушение антимонопольного законодательства в действиях регоператора капремонта по заключению соглашения, приводящего к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для компании «Жилкомсервис».

Антимонопольщики выяснили, что регоператор в июне-июле 2018 года проводил электронный аукцион на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, а также ремонту лифтовых шахт (112 лифтов в Челябинске). Начальная цена закупки составила 219,7 миллиона рублей.

Из 6 поданных заявок для участия в аукционе было допущено только две – ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Жилкомсервис». При этом Щербинский лифтостроительный завод непосредственно в аукционном торге не участвовало.

При этом в ходе рассмотрения поданных в середине июля от ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ» жалоб антимонопольщики установили, что заказчик неправомерно отклонил их от участия. Так, причиной недопуска заявок стало якобы отсутствие сведений о данных хозяйствующих субъектах в реестре квалифицированных подрядных организаций (для участия в электронном аукционе в части выполнения соответствующих работ и (или) услуг).

Однако на самом деле компании были включены в Реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. Соответствующая информация размещена на сайте министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также представлена Челябинскому УФАС России.

В связи с этим заказчику было предписано рассмотреть заявки ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ», а составленные в ходе проведения аукциона протоколы отменить.

Но предписания антимонопольного органа исполнены не были, а контракт заключен с ООО «Жилкомсервис», предложившим снижение цены на минимальный шаг аукциона – до 218,6 миллиона рублей. За неисполнение двух предписаний в отношении регоператора вынесены постановления о наложении штрафов на сумму 200 тысяч рублей, а гендиректора фонда Вадима Борисова – на 16 тысяч рублей.

Интересно, что победитель торгов на момент их проведения входил в группу «Синай». Холдинг принадлежал губернатору Челябинской области Борису Дубровскому (перед тем, как вступить в должность, он передал весь свой бизнес в оперативное управление). Более того, незадолго до аукциона губернатор переоформил весь свой бизнес на старшего сына – Александра. Правда, в ноябре того же года «Жилкомсервис» перешел к АО «Технокомплекс МР».

«СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» и ООО «Жилкомсервис» за заключение антиконкурентного соглашения будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, Челябинское УФАС России передаст материалы в суд для решения вопроса о дисквалификации руководства указанных организаций», – рассказали в пресс-службе Челябинского УФАС.

Это означает, что «услуга» клану Дубровских может стоит Вадиму Борисову кресла генерального директора регионального оператора капремонта – фонда с миллиардными годовыми оборотами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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