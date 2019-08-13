13 перевозчиков Копейска оштрафуют за сговор

Антимонопольщики привлекут к административной ответственности перевозчиков Копейска за антиконкурентное соглашение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском УФАС России, антимонопольная служба возбуждает дела об административных правонарушениях в отношении 13 перевозчиков Копейска за заключение антиконкурентного соглашения по установлению цен на услугу перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Копейском городском округе.

В 2018 году Челябинское УФАС России признало, что результатом данного соглашения стало установление цен в размере 23 рублей в феврале 2017 года и 26 рублей в декабре 2017 года.

Нарушение антимонопольного законодательства выявлено в действиях 13 индивидуальных предпринимателей: ИП Сафина Р.Г., ИП Артамонова В.Е., ИП Комашко Н.И., ИП Александрова А.В., ИП Калинина М.В., ИП Коротовских С.В., ИП Гурьева С.А., ИП Бурыкиной И.В., ИП Тычкова А.Г., ИП Суктубаевой Р.М, ИП Горенбурга А.Н., ИП Далбина Э.В. и ИП Новикова С.Н.

Конкурс на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Копейского городского округа был проведен местной администрацией в 2014 году. На участие в конкурсе была подана одна заявка от МУП «Копейское пассажирское автопредприятие», с которым и был заключен договор сроком действия до конца 2018 года. Впоследствии МУП «КПА» заключило договоры с 13 индивидуальными перевозчиками на осуществление данных перевозок.

«Перевозчики Копейска одновременно на протяжении определенного периода времени несколько раз поднимали плату за проезд для оказания положительного влияния на эффективную работу МУП «КПА» и поддержания разницы в стоимости проезда между муниципальным транспортом и стоимости проезда в транспорте индивидуальных предпринимателей в размере 3 рублей. Данное повышение платы индивидуальные предприниматели ежегодно оформляли в виде письменных соглашений», – сообщили в антимонопольном ведомстве.

Предпринимателям выданы предписания о прекращении участия в данном соглашении.

Решение и предписания Челябинского УФАС России не обжаловались в суде, предписания исполнены.

В настоящее время стоимость услуг перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Копейского городского округа проезда составляет от 23 рублей до 25 рублей (в том числе на одних и тех же маршрутах).

Штрафы за данное нарушение антимонопольного законодательства составляют от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.08.19

Челябинское УФАС требует дисквалифицировать руководство фонда капремонта и бывшей фирмы сына губернатора. / «Башни» Кремля столкнулись всерьез: либералы борются за выживание. / На Южном Урале по-прежнему сильные дожди, град и штормовой ветер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»