В Ленинском районе Челябинска отключат водоснабжение

Городские власти предупредили о масштабном отключении водоснабжения в одном из районов Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 14 августа, для проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 1200 мм будет отключено водоснабжение в домах Ленинского района.

С 9:00 до 22:00 будут отключены дома по адресам: Гончаренко, 90в; Гражданская, 9 (адм.), 14, 16; Дзержинского, 130, 132; Отечественная, 15; Стекольная, 47а (адм.), Игуменка, 19 (адм.); Сибирский переезд, 1 (адм.), 1/3 (адм.), 1/7 (адм.), 1/8 (адм.)

Ограничение подачи воды до 80% в квартале, ограниченном улицами Гражданская-Новороссийская-Гагарина-Дзержинского; частный сектор по ул. Артема, 1-45, Синеглазовский (1/2), Вагнера, пер. Вагнера, пер. Кондукторский, Стахановцев, 111-139.

В социальные объекты будет обеспечен подвоз воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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