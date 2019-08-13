В Карталах нашли стаю мертвых воробьев

В Карталах нашли целую стаю мертвых воробьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько десятков мертвых птиц обнаружили возле местного ипподрома.

«Мы непременно обследуем погибших птиц, – цитирует «Карталинская новь» главного ветеринарного врача района Валентину Кассихину. – Вероятнее всего, птицы склевали отравленное зерно или питались на траве, которую обработали пестицидами»

Исследовать трупы будут в специализированной лаборатории в Челябинске.

Карталы, Ольга Арсентьева

Карталы. Другие новости 13.08.19

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