Здесь жить нельзя: известный российский блогер объяснил, в чем проблема Челябинска и Магнитогорска

Известный российский блогер-урбанист Илья Варламов не рекомендовал жить в крупнейших городах Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», блогер обновил свой личный рейтинг российских городов. «Предыдущая версия выходила в конце 2017 года, с тех пор я объездил ещё около 20 наших городов, но некоторые в рейтинг не попали из-за своих скромных размеров или потому, что я не успел по ним толком погулять. А вообще, перестановок довольно много», – сказал Варламов.

В рейтинг вошли 69 городов. Первые 40 – где автор рейтинга был бы сам не против пожить.

Возглавил список Екатеринбург: «Екатеринбург становится лучше с каждым годом. А всё потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно. Надеюсь, рано или поздно Екатеринбург вернёт себе прямые выборы мэра», – охарактеризовал его блогер.

Лидерство и такая характеристика Екатеринбурга особенно чувствительны для коллективного самолюбия Челябинска, все время пытающегося конкурировать с «северным соседом». Но в ближайшем обозримом будущем у южноуральской столицы нет никаких шансов не то что обогнать – даже догнать извечного конкурента.

Более того, Челябинску придется догонять даже Магнитогорск. Оба южноуральских города вошли во вторую часть рейтинга – список городов, где Варламов жить не советует. Магнитогорск занимает 47 строчку: «Ужасная экология и заповедник советской застройки. Я бы не стал тут жить».

А Челябинску досталось только 57 место: «Суровый город, закатанный в асфальт. Город не для людей. Дорожная революция рано или поздно прикончит город». Единственное, что может служить для челябинцев слабым утешением, это то, что ниже расположились еще 12 городов: среди них Уссурийск («Плохо вообще всё. Китай высосал все соки), парочка крымских курортов, Чита («Мусорная столица России. Вообще не понимаю, как там люди живут») и АДлер (Варламов так и написал – через АД, других комментариев не оставил).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.08.19

«Все вельможи сдохнут вместе со всякой нищей сволочью»: Герман Стерлигов о «качестве» «натуральных продуктов». / В Карталах нашли стаю мертвых воробьев. / В Ленинском районе Челябинска на весь день отключат водоснабжение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»