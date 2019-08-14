Гроза оставила без света более 5 тысяч южноуральцев

Ночная гроза оставила без света более 5 тысяч южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, сегодня в 2 часа 27 минут по местному времени поступило известие, что в результате прохождения грозового фронта произошло нарушение электроснабжения в пяти населенных пунктах двух муниципальных образований.

В селе Варна под отключение попали 13 многоквартирных и 617 частных жилых домов, с количеством проживающих более 1,5 тысяч человек, насосная станция и школа. В результате нарушения работы насосной станции без водоснабжения осталось 26 многоквартирных домов, с количеством жителей более 2 тысяч человек, а также 4 детских сада и 1 больница. «Подвоз воды организован», – заверили в ведомстве.

Из-за повреждения линий электропередачи и сработки автоматики на подстанциях в населенных пунктах Кыштымского городского округа (сам Кыштым, поселки Тайгинка, Дальняя Дача, Косой Мост) отключены от электроснабжения 33 многоквартирных и 1 тысяча 302 частных жилых дома с количеством проживающих более 3 тысяч 600 человек и одна школа.

Часть домов в обоих муниципалитетах уже подключены. Полностью последствия отключения будут устранены в течение дня.

Челябинск, Павел Зварзин

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