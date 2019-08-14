Власти обещали убрать «кладбищенские оградки» с главной магистрали Челябинска

В центре Челябинска уберут ограждения вокруг клумб – в таком виде цветники напоминают горожанам братские могилы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Центрального района Челябинска прислушалась к возражениям горожан и решила убрать ограждения вокруг клумб, разбитых на проспекте Ленина. Об этом глава района Виктор Ереклинцев заявил в ходе встречи сигарного клуба.

«Эти ограждения появились на относительно небольшом участке проспекта Ленина – от Лесопарковой до улицы Энтузиастов. И мне самому странно: зачем они здесь? Чтобы люди дорогу не перебегали? То есть здесь дорогу перебегают, а дальше – нет?» – с недоумением признался чиновник. К тому же, жители окрестных домов тоже против подобного антуража, отметил Виктор Ереклинцев. «Мы недавно встречались с жителями одного из дворов, – рассказал он. – И одна из горожанок мне прямо спросила: когда вы уберете эти кладбищенские оградки?!»

Нынешнее заседание сигарного клуба было посвящено проблемам озеленения города. А спровоцировала его недавняя дискуссия в соцсетях по поводу приверженности администрации Центрального района Челябинска (впрочем, как и других районов города) практике высаживания однолетних растений, а не многолетних, на чем настаивает ряд общественников-урбанистов.

Последние уверены, что переориентация на многолетние поможет сэкономить бюджет и сосредоточиться на стратегии ландшафтного развития города. Пока же, считают они, чиновники выбрали простейший подход «посадил-полил-убрал». Между тем, деньги, выделенные на декоративное убранство города, уходят, как в песок.

Однако, по мнению экспертов, подобный подход слишком прямолинеен. «Полгода назад в другом регионе мы тоже рекомендовали переориентироваться на высадку многолетних растений, – рассказал директор по развитию одного из архитектурных бюро Москвы Никита Асадов. – Эта тенденция набирает обороты в Москве, ориентирующейся на европейскую практику. Действительно, это сейчас модно и востребовано. Но оказалось, что не все так просто. В данном случае, нам власти региона сказали: а что мы будем делать с воровством растений? И это оказалось серьезной проблемой».

Впрочем, это не единственная проблема. Не менее остро стоит вопрос сопровождения сферы озеленения. «Многие у нас придерживаются догмы «посадил и забыл», – рассуждает директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. – Но это крайне ошибочно».

По мнению эксперта, отсутствие ухода за зелеными насаждениями – основная причина неудач городского хозяйства в данной сфере. Причем не важно – идет речь о многолетних растениях или однолетних.

При этом ряд проблем уходит корнями еще в 70-е годы прошлого века. «Мы живем в условиях континентального климата, – напоминает ученая. – А это значит, что растения в Челябинске должны располагаться не выше уровня мощения. У нас же все клумбы разбиваются выше. В итоге земля в них просто сохнет».

Но главное – отсутствие ухода за зелеными насаждениями. Это ставит крест на самой идее использования для озеленения многолетних растений. «По 44-му федеральному закону мы заключаем с подрядчиком подряд на год, где прописываем определенный процент рисков коммерческой структуры, – рассказал Виктор Ереклинцев. – Но когда мы общались с компаниями, специализирующимися на многолетних, у них возникли вполне объяснимые вопросы: а если половину посадок украдут или они замерзнут, кто будет нести эти риски? И мы в контракте не можем эти риски прописать».

По мнению чиновника, решить проблему могли бы долгосрочные контракты на обслуживание зеленых насаждений. Но как это сделать в рамках действующего законодательства, пока не ясно.

Теоретически же вполне возможно дополнить декоративное обустройство Челябинска с использованием однолетних растений многолетними цветами. Более того, необходимо вспомнить и о кустарниках. Это куда более бюджетный вариант, который, помимо прочего, может существенно увеличить безопасность на городских магистралях: вряд ли кто-то решится прорываться сквозь плотную живую изгородь на дорогу, да и большая часть автомобилей, вылетевших с магистрали, не смогут пробиться сквозь кустарник.

Это, кстати, тоже один из трендов европейского городского дизайна. И Челябинску тоже неплохо было бы подумать над его применением, считают эксперты. Тем более, что такой опыт есть – в советское время кустарники активно использовали в качестве ограждений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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