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Среда, 14 августа 2019, 17:14 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске за бюджетный счет снесут несуществующий дом

Администрация Челябинска решила снести несуществующий дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты общественные движения «Гражданский патруль» заявили, что городские власти намерены объявить аукцион на снос дома №26 на улице Дегтярева. Двухэтажное здание было построено в 1955 году. В последнее время дом стоял заброшенным

«Мы добивались сноса аварийного дома два года, четыре раза обращались в мэрию с требованием снести здание. В доме обитали бомжи и наркоманы», – рассказали общественники.

Дом несколько раз горел и, наконец, сгорел – дотла. И вот в конце июля «Гражданский патруль» получил из мэрии ответ на последнее обращение: сотрудник комитета по управлению имуществом и земельным отношениям сообщал, что дом будет снесен – в ближайшее время будет объявлен конкурс, победитель получит деньги из бюджета.

То, что дом уже сгорел, чиновников не смущает: в мэрии заявляют, что нужно убрать подземные конструкции и то, что осталось после пожара.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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