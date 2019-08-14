Южноуральцу подорвали здоровье неадекватным лечением

Житель Южного Урала обвинил медиков в том, что ему подорвали здоровье неверным лечением.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде Центрального района Челябинска, мужчину лечили в Челябинском областном противотуберкулезном диспансере. Истец утверждал, что ему поставили неверный диагноз, исходя из которого было назначено неадекватное лечение. В результате здоровье пациента ухудшилось.

Представители лечебного учреждения все обвинения отвергали. Суд назначил экспертизы. Выяснилось, что диагноз был необоснованным, к назначенным лекарствам показаний не было, кроме того, консультационного и лечебного сопровождения пациента не было. В результате, из-за некачественных медицинских услуг, здоровье мужчины ухудшилось.

Суд обязал Челябинский областной противотуберкулезный диспансер выплатить пациенту 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Челябинск, Павел Зварзин

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