Форма одежды – парадная: голая дама явилась в челябинский ресторан

В Челябинске голая дама явилась в ресторан быстрого питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из отделений Макдональдса. Видео очевидцы разместили в соцсетях: женщина, не обремененная никакой одеждой, зашла в зал и уселась за столик к молодому человеку. Посетитель такого внимания не оценил и ретировался вместе со своим подносом. Сотрудники ресторана даму быстро увели.

В соцсетях пишут, что обнаженная кокетка не в себе. Что с ней стало дальше, не известно.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.08.19

Итоги отпускного сезона-2019: средний ценовой сегмент «умирает». / Южноуральцу подорвали здоровье неадекватным лечением. / В Челябинске за бюджетный счет снесут несуществующий дом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»