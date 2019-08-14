В Челябинске отменен особый противопожарный режим

Власти Челябинска отменили особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по распоряжению врио главы города Натальи Котовой с 14 августа на территории города отменен особый противопожарный режим.

Напомним, что особый противопожарный режим на территории областного центра был введен с 1 мая. Тогда специалисты управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения сообщали, что на территории Челябинского городского округа на период действия особого противопожарного режима запрещается на территории города Челябинска разведение костров, проведение палов травы, сжигание мусора.

За данные нарушения в условиях особого противопожарного режима предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом об административных нарушениях: наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Но, несмотря на отмену особого противопожарного режима, челябинцев призывают не забывать о правилах пожарной безопасности в лесах:

Недопустимо:

– разводить костры в лесах, в местах с сухой травой, лесосеках, торфяниках;

– бросать на землю непотушенные спички, окурки;

– выжигать траву на лесных полянах, стерню на полях;

– засорять места отдыха бумагой, осколками стекла и прочими отходами;

– оставлять в лесу обтирочные материалы, пропитанные маслом, бензином и другими горючими веществами;

– использовать во время охоты пыжи из легковоспламеняющихся материалов.

При нахождении в зоне возникновения лесного пожара следует помнить:

– обнаружив загорание в лесу, немедленно сообщите о нем по телефону «101» или «112»;

– необходимо предупредить всех находящихся вблизи людей о выходе их опасной зоны;

– выходить из зоны пожара следует перпендикулярно направлению ветра и движению огня, используя просеки, дороги, берега рек, ручьев, прикрыв органы дыхания влажной тканью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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