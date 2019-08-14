У Челябинска есть шанс стать современным городом – если чиновники и застройщики не будут «тормозить»

Времена точечной застройки уходят в прошлое. Для успеха на рынке недвижимости застройщикам придется не только строить социальные объекты, но и обустраивать общественные пространства. А чиновникам – использовать комплексный подход к развитию любой территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если власти Челябинска воспользуются открывшимся для них федеральным финансированием, город может стать настоящим современным мегаполисом. Об этом заявил директор по развитию московского архитектурного бюро ASADOV Никита Асадов.

«Важно понимать тенденцию. И если рассматривать 5-7-летнюю перспективу, на мой взгляд, есть перспектива, – рассказал эксперт. – И очень важно воспользоваться шансами, которые дает саммит. Потому что это и внимание к городу, и федеральные инвестиции. Это нужно использовать. И дальше не потерять этот тренд. То есть если уже что-то происходит, если есть, в том числе, такие мероприятия, где собирают специалистов, создают насущные вопросы, это сейчас нужно максимально переводить в практическую плоскость. Сейчас подобные шансы есть у города в большом количестве, и реализовывать проекты, понятно, можно и быстрыми, простыми решениями. Но при этом заниматься и градостроительной политикой, и решать комплексно вопросы».

При этом необходимо помнить, что один трендов последнего времени – переход к комплексному взгляду на город. «Мы не строим отдельно жилье или отдельно развиваем общественные пространства, мы уже пытаемся взглянуть на город в целом: как использовать функции, которые уже есть, как эту активность улучшать, чтобы она включала не только благоустройство, но и работу с бизнесом, работу на долгосрочную перспективу – и в плане архитектурной среды, и в плане благоустройства. Конечно, финансирование на это тоже нужно, но сейчас есть федеральные средства – программа «Городская комфортная среда». На мой взгляд, сейчас у города это начинает получаться. Это очень здорово», – уверен Никита Асадов.

Следование тренду на комплексное развитие территорий поможет властям Челябинска избежать опасности формирования на территории города маргинальных гетто, в которые могут превратиться новые микрорайоны с застройкой эконом-класса.

«В Советском Союзе микрорайоны изначально задумывались как комплексное пространство, – напоминает эксперт. – Единственное, там было, может быть, недостаточно рабочих мест. Но была заложена инфраструктура и досуговая, и торговая. Естественно, на сегодняшний день уже другие потребности, и невозможно сделать отдельно кинотеатр, дом культуры, еще какой-то общественный центр. Сегодня это становится единой функцией, зачастую аккумулируемой в едином помещении – многофункциональном комплексе. Та же история с городскими общественными пространствами – парк, улица, бульвар – это все становится неким миксом: можно работать в парке, питаться в кофейнях, можно организовать досуг. Все это становится единой, связной городской средой. Здесь, опять же, нужно поддерживать комплексный взгляд, развивать среду вокруг новых микрорайонов».

Правда, городской средой в постсоветской России начали заниматься не так давно – 5-7 лет назад. А 20-25 лет об этом никто не думал: микрорайоны вырастали не только без социальной инфраструктуры и общественных пространств – часто там и дорог-то не было.

«Сейчас, к счастью, возвращается комплексный подход, – отмечает Никита Асадов. – В Москве застройщики уже берут обязательства и по социальной инфраструктуре, и по общественным пространствам. Даже уже начинается конкуренция: у кого лучше благоустройство территории, лучше качество детских, спортивных площадок. Постепенно эта практика переходит в регионы, и со временем выигрывать будут те застройщики, у которых лучше качество территорий. Сейчас уже обращают внимание не только на то, какой у тебя материал, какие планировочные решения и фасады, но и на то, что у тебя будет на первом этаже, какие будут входные группы, как выглядит подъезд, дворы, территория вокруг, организация парковок. Все это становится предметом внимания застройщика и диалога с городом. И сейчас очень часто конкретные проекты возникают на стыке частных территорий новых микрорайонов и интересов города, который также заинтересован в комплексной развитии территории и создании комфортной среды для горожан».

Городские власти должны в этом случае выступать в роли модератора. В том числе, поддерживать инициативы, которые есть и у застройщиков, и у бизнеса. «Потому что сейчас во многих городах есть бизнес, готовый преобразить территории хотя бы рядом со своими предприятиями. И эту работу нужно переводить в методическую плоскость. Потому что есть инструменты, которые позволяют добиться реальных результатов, затратив относительно небольшие средства», – подчеркивает эксперт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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