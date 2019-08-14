На предприятии РМК в Челябинской области загорелся кран: пострадал рабочий

На «Карабашмеди» загорелся башенный кран.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на одном из предприятий Карабаша произошло возгорание в кабине башенного крана. По предварительным данным, пострадал крановщик. Возгорание локализовано в 17:28.

«Информация о пожаре поступила в 17:13, и на место немедленно выехали силы по повышенному номеру сложности (предполагалось, что площадь пожара велика и есть угроза распространения огня). Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что полыхает кабина башенного крана, и ранг пожара был снижен, так как угрозы распространения огня не было», – рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, ожоги получил крановщик, он передан врачам «скорой».

Судя по появившемуся в социальных сетях видео, ЧП произошло в металлургическом цехе АО «Карабашмедь» (собственник – Русская медная компания).

Челябинск, Виктор Елисеев

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