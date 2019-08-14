Появление выделенных полос для общественного транспорта в Челябинске может обернуться большим скандалом

Властям Челябинска посоветовали развивать муниципальный транспорт без ущемления прав других перевозчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, создание выделенной линии для муниципального общественного транспорта с одновременным запретом движения по этим полосам маршрутных такси – не лучший вариант повышения конкурентоспособности общественного транспорта.

Напомним, вчера, 13 августа, в ходе визита врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера на ЧТЗ врио главы города Наталья Котова заявила о планах создания нового муниципального транспортного предприятия. Новый перевозчик будет организован в форме МУП и с течением времени полностью заменит действующие ныне ООО «Общественный городской транспорт» и ООО «Челябинский городской электротранспорт».

На первых порах на баланс нового предприятия передадут исправные автобуса ОГТ и 66 новых автобусов на газомоторном топливе, которые город приобретает на средства, выделенные из регионального бюджета. Впоследствии МУП получит новые трамваи, переговоры о приобретении которых ведут сейчас городские и областные власти, а также подвижной состав МУП «ЧелябГЭТ», находящегося сейчас в стадии банкротства.

Впрочем, в мэрии до сих пор тешат себя надеждой, что муниципальный перевозчик сможет стать, по крайней мере, безубыточным предприятием (хотя во всем мире нормальной практикой является субсидирование общественного транспорта из бюджета различных уровней). Видимо, с этим связана весьма странная инициатива, зародившаяся в недрах городской администрации.

Так, в СМИ появилась информация со ссылкой на некоего чиновника мэрии о том, что выделенные линии для общественного транспорта таки появятся в Челябинске. Их планируется организовать на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Энгельса, а также на Комсомольском проспекте, улице Братьев Кашириных и Университетской Набережной. Только, вот, маршрутки на эти выделенные линии городские власти решили не пускать. Таким нехитрым способом в мэрии собираются повысить конкурентоспособность муниципального транспорта.

Только в антимонопольном ведомстве не оценили такую изобретательность чиновников. «По мнению Челябинского УФАС России, подобные действия органа местного самоуправления, направленные на создание преимуществ муниципальному транспорту, могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, – заявили антимонопольщики. – Действующим законодательством, в том числе Правилами дорожного движения РФ, не предусмотрена возможность движения по выделенным линиям общественного транспорта исключительно муниципальной формы собственности. В случае выявления подобных действий со стороны органа местного самоуправления Челябинским УФАС России будет выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения статьи 15 закона о защите конкуренции».

Челябинск, Виктор Елисеев

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