«Парфюмер» по-уральски: десять наркоторговцев отправятся за решетку

10 жителей Челябинской области осуждены за торговлю наркотиками через интернет-магазин «Парфюмер».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал десятерых южноуральцев виновными в распространении наркотиков путем «закладок» в составе организованной преступной группы (интернет-магазина «Парфюмер»).

Девять мужчин признаны виновными в том, что в период с октября 2016 года по февраль 2017 года на территории Южного Урала продавали наркотические средства, в значительном, крупном, особо крупном размерах, в общей массе более 4 килограмм, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в составе организованной группы. Женщина признана судом виновной в незаконном хранении наркотических средств в значительном размере, без цели сбыта.

Подсудимые вину по предъявленному обвинению признали частично, отрицая причастность к деятельности преступного сообщества. Уголовное дело рассмотрено судом в общем порядке.

За организацию преступного сообщества, покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств суд приговорил мужчин к лишению свободы на срок от 7 с половиной до 13 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщину за хранение наркотических средств – к условному лишению свободы.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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