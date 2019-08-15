Африканская чума свиней заполонила Европу

В 13 странах Европы зарегистрированы вспышки АЧС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, африканская чума свиней (АЧС) на территории Европы в последние годы приняла характер масштабной эпизоотии с трендом к ухудшению. Трансграничность заболевания в очередной раз подтверждена регистрацией АЧС в Сербии. Сербия – уже 13-я страна Европы, подверженная АЧС.

«Хорошо развитая транспортная система региона, прозрачность границ и отсутствие должного контроля со стороны компетентных органов обуславливает высокую вероятность нелегального перемещения инфицированной свиноводческой продукции (в том числе из Украины, Румынии и Болгарии), – рассказали в надзорном ведомстве. – Эта тенденция уже показала себя в 2017-2019 годах при заражении популяции домашних свиней и диких кабанов в Чехии, Бельгии и Словакии, и свидетельствует об активном включении антропогенного фактора в распространении инфекции. Российские ученые ранее прогнозировали такое развитие событий («южный путь» распространения в Центральную и Западную Европу) и сообщали об этом своим европейским коллегам на мероприятиях различного уровня».

Необходимо отметить, что Сербия – уже 13-я страна Европы, подверженная АЧС. Также очаги опасного заболевания зафиксированы в таких странах, как Венгрия, Чехия, Польша, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Бельгия, Украина и Словакия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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