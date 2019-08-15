Вши атакуют! В Челябинской области растет число случаев педикулеза

На Южном Урале сложилась неблагополучная эпизоотическая ситуация по педикулезу.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на Южном Урале ситуация по заболеваемости педикулезом характеризуется как неблагополучная. В течении 5 лет отмечается тенденция к росту.

Так, в 2014 году случаев заболеваемости педикулезом зарегистрировано 1684 (показатель на 100 тыс. населения – 51,06 ); в 2015 г. – 1767 случаев (показатель на 100 тыс. населения – 53,50 ); в 2016 г. – 1473 случаев (показатель на 100 тыс. населения – 44,73 ); в 2017 г. – 1681 случаев (показатель на 100 тыс. населения – 50,88 ); в 2018 г. – 2186 случаев (показатель на 100 тыс. населения – 66,36 ). Наибольшая заболеваемость регистрируется среди детей до 14 лет – 69,5%.

Профилактика педикулеза заключается в проведении мероприятий как в организованных коллективах, так и дома в семье.

В организованных коллективах мероприятия должны быть направлены на создание санитарно-гигиенических условий, предупреждающих занос и распространение педикулеза. Для предотвращения педикулеза в школах должен проводится осмотр детей не менее четырёх раз в год (после каждых каникул), также могут проводить ежемесячные выборочные проверки.

В дошкольных учреждениях осмотр детей должен проводиться ежемесячно, в детских оздоровительных организациях – еженедельно, больных, поступающих на стационарное лечение, – 1 раз в 7 дней, амбулаторных больных – при обращении.

При обнаружении вшей ребенок отстраняется от посещения детского коллектива до полного выздоровления. Прием выздоровевшего ребенка осуществляется только при наличии справки от врача об отсутствии педикулеза. Руководитель учреждения или медицинский работник обязаны предупредить родителей детей, посещающих группы, классы, в которых выявлены случаи педикулеза о проведении противоэпидемических мероприятий в данной организации.

Для профилактики педикулёза в семье необходимо проводить регулярно: мытьё тела и головы; смену нательного и постельного белья еженедельно и по мере их загрязнения; стирку нательного и постельного белья с последующим проглаживанием горячим утюгом; стрижку и ежедневное расчёсывание волос головы; систематическую чистку верхнего платья, одежды, постельных принадлежностей и опрятное их содержание; уборку помещений; полный отказ от использования чужого белья, одежды, расчёсок, бывших в употреблении постельных принадлежностей; постоянный контроль за состоянием и чистотой волосистой части головы ребёнка, чистотой белья и одежды детей и подростков.

Лечение педикулеза включает в себя: обработка волосистой части головы приобретенным в аптеке средством от педикулеза в соответствии с инструкцией, после обработки вымыть голову шампунем или детским мылом, удалить механическим способом (частым гребнем) погибших вшей и гнид, поменять одежду и постельное белье, которые необходимо постирать и прогладить горячим утюгом с паром; не забыть осмотреть всех членов семья, включая себя, и в течение месяца повторять осмотр ребенка и членов семьи каждые 10 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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