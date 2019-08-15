В Магнитогорске вынесли приговор экс-сотруднику колонии, снабжавшему зэков телефонами

В Магнитогорске суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника колонии, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал бывшего сотрудника колонии виновным в получении взятки.

Судом установлено, что работник колонии с сентября 2016 по декабрь 2018 года вступил в сговор с отбывающим наказание в исправительном учреждении осужденным и пронес на территорию режимного учреждения 21 мобильный телефон и комплектующие к ним, получив при этом взятку в размере по 1 тысяче рублей за каждый телефон, на общую сумму 21 тысяча рублей.

Судом работник колонии осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.08.19

Вши атакуют! В Челябинской области растет число случаев педикулеза. / Юные челябинцы, оказавшиеся в эпицентра туристического скандала, вернулись домой. / Опасные тенденции: есть ли у нас военная тайна?. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»