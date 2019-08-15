Больницы Южного Урала нуждаются в крови с отрицательным резусом

В Челябинской области необходимы доноры крови с отрицательным резусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, региональной станции переливания крови необходимо пополнить региональный банк крови резус-отрицательными группами и особенно с I отрицательной. С начала августа в медицинских организациях региона отмечается повышенная потребность в резус-отрицательной крови.

Как сообщили в специалисты областной станции переливания крови, более 220 южноуральцев ежедневно становятся донорами, а в летний сезон – от 170 человек. При этом отрицательный резус-фактор из них имеют от 17 до 20 процентов. К примеру, донорами за минувший день стали 279 человек, из них 63 – с отрицательным резус-фактором. С I группой крови с отрицательным резусом – 24 южноуральца. Резервный банк крови увеличился на 126 литров, в том числе с отрицательной резусом – 28 литров, включая I группу отрицательный резус – 11 литров. А из лечебных учреждений области поступило 32 заявки на резус-отрицательные группы крови, из них на I группу – 22.

«Мы благодарим всех доноров, откликнувшихся на приглашение Челябинской областной станции переливания крови, – отмечает и.о. главного врача учреждения Наталия Волосникова. – И продолжаем работать над пополнением банка крови всеми группами крови с отрицательным резус-фактором и особенно с I отрицательной. Приглашаем доноров к нам на станцию переливания крови не только в будние дни, но и в ближайшую субботу, 17 августа, в Челябинске и Магнитогорске».

Прием проходит в Челябинской областной станции переливания крови и ее отделениях:

– Челябинск, ул. Воровского, 68 (ост. «Медгородок») с 8:00 до 12:00 в рабочие дни и ежемесячно в третью субботу, телефон для справок 8(351)232-78-89;

– Магнитогорск, пр. К.Маркса, 160, в будние дни и третью субботу месяца с 08:15 до 12:00, телефон для справок: 8(351) 934-52-13;

– Златоуст, пр. Гагарина, 8 линия, 4, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08:00 до 12:00, телефон для справок: 8(351)365-32-33;

– Сатка, ул. Куйбышева, 15, с понедельника по четверг и каждую первую субботу месяца с 08:00 до 12:00, телефон для справок: 8(351)613-33-44;

– Южноуральск, ул. Строителей, 21. График работы отделения надо уточнять по телефону: 8(951)789-97-03.

Напомним, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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