15 процентов южноуральцев живут за чертой бедности

В Челябинской области 15% населения живут за чертой бедности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла 42-е место среди российских регионов по соотношению медианного дохода и стоимости минимального потребительского набора. Таковы данные портала «So investник». Впрочем, «серединное» положение Южного Урала на деле выглядит весьма печально.

«Медианный доход – это такой уровень дохода, который делит население на две равные по численности группы, одна – получает меньше медианы, другая – больше. Это понятие ближе всего к бытовому взгляду на «средний» доход: такой доход, при котором половина людей тебя богаче, а половина – беднее», – напоминают авторы исследования.

Так вот, в Челябинской области на ежемесячный медианный доход можно приобристи менее 1,5 фиксированного набора продуктов – 1,48. Примерно такое же соотношение еще в четырех территориях большого Урала (Башкортостан, Тюменская область, Пермский край и Оренбургская область). Правда, ниже значение – лишь у Оренбуржья (1,43). У остальных участников группы это соотношение достигает 1,5 и чуть больше. «Понятно, что о накоплениях и крупных покупках в этой ситуации речи не идет», – отмечают авторы исследования.

Более того, Челябинская области оказалась в тройке уральских регионов-аутсайдеров: хуже дела обстоят только в Оренбуржье и Курганской области (соотношение 1,14 и 79-е место по России).

При этом почти каждый пятый житель Зауралья живет за чертой бедности. В Челябинской области таковых 15% (13,3% – за чертой бедности и еще 1,4% – за чертой крайней бедности, то есть в нищете).

Лидерами среди уральцев стали Ямало-Ненецкий автономный округ (соотношение 3,05 и 1-е место по России), Югра (2,14 и 5-е место) и Свердловская область (соотношение 1,85 и 11-е место в РФ).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.08.19

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