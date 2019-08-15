Жители Юрюзани попросили Путина расселить их развалюхи: мэру некогда

Жильцы развалюх в Юрюзани, не дождавшись помощи властей с переселением, обратились к президенту России Владимиру Путину.

Как рассказали РИА «Новый День» в общественной организации «Гражданский патруль», два дома в Юрюзани Катав-Ивановского района уже разваливаются на части.

Жители из домов по адресу Механическая, 2 и Карла Маркса, 31 рассказали, что им уже страшно находиться в своих домах, но съехать им некуда. Денег на съем приличных квартир у малоимущих людей нет. «Из шестнадцати квартир в доме половина пустует, потому что там все рассыпается. Живут там пенсионеры или матери с маленькими детьми. Администрация в курсе того, что происходит, но расселять людей отказывается, объясняя это отсутствием фондов», – рассказала местная активистка Екатерина Зейдель.

Как сообщили жильцы разваливающихся домов, документы на жилье у них забрали представители администрации при очередной проверке, обосновав это тем, что проверят все в прокуратуре, и на руки не вернули. Глава Юрюзани Юрий Бобылев на все просьбы в личном приеме отвечает отказом, ссылаясь на нехватку времени. Жители записали обращение к Владимиру Путину, надеясь, что после этого их проблемы начнут решать.

Общественники обратились в прокуратуру Катав-Ивановска с просьбой провести проверку по факту ненадлежащего исполнения администрацией района своих обязанностей, а также обязать ее расселить людей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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