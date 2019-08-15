На Урале пчелы напали на женщину с детьми

В Катав-Ивановске пчелы атаковали женщину с детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 14 августа, на одной из улиц Катав-Ивановска.

Женщина с двумя детьми возвращались с велосипедной прогулки, когда внезапно на их пути возник рой пчел. Сначала насекомые набросились на старшего мальчика, потом – на горожанку и её младшего сына.

При этом прохожие, как пишет газета «Авангард», несмотря на крики о помощи, проходили мимо. Помогли женщине с детьми их соседи и пассажиры проезжавшей машины. С укусами лиц и рук южноуральцев доставили в больницу.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Она требует привлечь к ответственности хозяина пчел.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.08.19

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