Человек-пингвин? В Новой Зеландии нашли останки пингвина ростом с человека

Ученые обнаружили в Новой Зеландии останки гигантского пингвина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ошеломляющую находку ученые обнаружили, исследуя остров Южный Новозеландского архипелага. О своем открытии палеонтологи рассказали в ходе научной конференции в Кентербери.

Ископаемое, получившее название crossvallia waiparensis, могло достигать веса в 80 килограммов и вырастать до 1,6 метра. Отметим, что самый большой в настоящее время императорский пингвин имеет рост до 1,2 метра и весит около 40 килограммов.

Как сообщает BBC, гигантский пингвин жил примерно 66-56 миллионов лет назад, в эпоху палеоцена. Ученые предполагают, что столь гигантских размеров пингвины достигли после того, как вымерли динозавры и гигантские морские рептилии. Кроме того, росту могла способствовать теплая температура океанической воды: еще 30 миллионов лет назад океан прогревался до +25 градусов по Цельсию (против +8, привычных для вод, омывающих Новую Зеландию сегодня).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.08.19

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