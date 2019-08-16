20 тонн арбузов не пустили на Южный Урал из-за подозрительной бумажки

На границе с Казахстаном в Челябинской области развернули фуру с арбузами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 14 августа при осуществлении документарного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы в пункте пропуска КПП «Троицк» сотрудники ведомства выявили нарушение при ввозе партии арбузов из Республики Казахстан.

Машина с 20 тоннами арбузов следовала из города Жетысай Туркестанской области (Казахстан) в Тюмень. «При проведении документарного контроля установлено, что фитосанитарный сертификат страны-отправителя имел признаки исправления и перепечатки данных, потому был признан недействительным», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз арбузов на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, а перевозчик привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ввоза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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