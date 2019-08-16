Держал, пока не переехал: житель Башкирии уложил собутыльника под поезд

Житель Республики Башкортостан, обвиняемый в совершении убийства на железной дороге, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, Магнитогорским следственным отделом на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в совершении убийства.

По версии следствия, вечером 22 октября 2018 года два мужчины, находясь на 207 километре перегона «Белорецк – Укшук» Южно-Уральской железной дороги на территории Белорецкого района Республики Башкортостан, распивали спиртные напитки в непосредственной близости от железнодорожных путей. Во время пирушки между мужчинами вспыхнула ссора. В результате один из них решил расправиться с приятелем.

Он повалил собутыльника поперек колеи железнодорожного полотна и удерживал до подхода пассажирского поезда. Членами локомотивной бригады применялось экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния, наезд предотвратить не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Следственными органами Уральского следственного управления СКР на транспорте собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемого, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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