Дольщики Челябинска и Копейска выйдут на митинг

Обманутые дольщики Челябинска и Копейска выйдут на митинг, чтобы заявить о своих правах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста пройдет 24 августа в Сквере имени Колющенко. Об этом организаторы митинга сообщают в социальных сетях.

Место проведения согласовала мэрия Челябинска. В митинге планируют принять участие обманутые дольщики ЖК «Новоград», ЖК «Чурилово Lake City», ЖК «Бриз», ЖК «Яркая жизнь», Уральской строительной компании, строек Сребрянского в Челябинске и Копейске.

Акция протеста пройдет с 12:00 до 15:00. Организаторы намерены привлечь к участию от 500 до 800 дольщиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.08.19

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