В ХК «Трактор» началась масштабная финансовая проверка

Аудиторы пришли в «Трактор» с масштабной финансовой проверкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аудиторов губернатора интересует, как расходуются средства, которые клуб получал из бюджета региона и города, в том числе обоснованность сумм, выданных в качестве зарплаты и других выплат.

Напомним, «Трактор» – один из немногих клубов Континентальной хоккейной лиги, получающий значительную долю финансирования из регионального и муниципального бюджетов. Средства спонсоров, собираемые «Трактором», относительно невелики. Между тем, на днях стало известно, что клуб вошел в пятерку команд КХЛ по скорости роста зарплат спортсменов: за пять лет средняя зарплата в команде выросла с 205 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей (это пятый результат в лиге).

При этом клуб далеко не радует своих болельщиков результатами. Так, после успешного выступления в сезоне 2017-2018 годов, в котором челябинцы заняли третье место, в сезоне 2018-2019 годов «черно-белые» продемонстрировали откровенно слабую игру. Лишь под конец регулярного чемпионата клуб смог выйти на восьмое место Восточной конференции, завоевав право выступать в плей-офф. Но вылетел в первом же раунде.

Еще большее возмущение поддержка «Трактора» из бюджета вызывает у горожан, прохладно относящихся к хоккею. Властям припоминают, что есть и другие виды спорта, которым неплохо бы также уделять внимание. Между тем, именно из-за отказа в финансировании Челябинск потерял достаточно сильную мужскую баскетбольную команду (клуб сменил подписку на магнитогорскую). Влачат жалкое существование некогда легендарная мужская гандбольная команда и женская волейбольная. Да и футбольный клуб «Челябинск» не может похвастаться значительным финансированием.

Кроме того, многие убеждены, что миллиарды, которые бюджет тратит на финансирование «Трактора», намного полезнее было бы направить на решение насущных проблем города: развитие общественного транспорта, ремонт коммунальных сетей, строительство социальных учреждений, благоустройство. А не платить щедрые гонорары детям и внукам высоких чиновников: долгое время в «Тракторе» играли внук губернатора Челябинской области Петра Сумина и сын спикера Челябинской городской думы Станислава Мошарова, а не так давно – зять генерального директора клуба Ивана Сеничева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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