В Челябинске девушка-подросток получила ожоги во время рядовой операции

В Челябинской области проводится проверка по факту получения 16-летней девушкой ожогов в больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в силовое ведомство обратилась местная жительница с заявлением о получении 16-летней дочерью ожогов в лечебном учреждении.

По данному факту следователем СК проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 8 августа текущего года при проведении операции по удалению аппендицита в одной из больниц областного центра девушка получила ожоги ног III степени.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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