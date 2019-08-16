С министром определились? В правительстве Челябинской области произошли перестановки

Исполняющей обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области назначена Ирина Акбашева. Соответствующие постановления подписал глава региона Алексей Текслер.

Как уже сообщал «Новый День», на этой недели на данную должность объявили открытый конкурс. В постановлении Текслера говорится, что Акбашева будет исполнять обязанности до назначения министра. То есть, по сути, интрига сохраняется. Однако и.о. (как это обычно бывает) сама может заявиться на конкурс, и, учитывая, что до сих пор она работала первым заместителем министра экономического развития региона, а до этого до этого была заместителем главы Саткинского района по экономике и стратегическому развитию – то есть, отвечает всем выдвинутым требованиям, у конкурентов шансов будет немного.

Кроме того, Алексей Текслер повысил заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина до уровня первого зама и отправил в отставку и.о. заместителя министра сельского хозяйства региона Валентину Писареву.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.08.19

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