Не выдыхаем: режим НМУ на Южном Урале продлили еще на три дня

В пяти городах Челябинской области объявили неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в приземном слое атмосферы Южного Урала до 19 августа.

В связи с этим НМУ первой степени опасности продлится на территории Челябинска с 22 часов 14 августа до 19 часов 19 августа. С 19 часов 16 августа до 19 часов 19 августа аналогичные условия объявлены в Карабаше, Сатке и Коркино. С 19 часов 16 августа до 14 часов 19 августа – в Магнитогорске. Аналогичные предупреждения направлены отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.08.19

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