Руководство детского сада в Миассе пыталось скрыть гибель рабочего

В Челябинской области расследуют уголовное дело о гибели работника во время ремонта дошкольного учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в миасском отделе областного следственного управления СКР расследуют уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сама трагедия произошла в июле нынешнего года на территории одного из детских садов Миасса на улице Романенко. Сначала заведующая детским садом и другие рабочие заявили, что пьяный горожанин просто зашел на территорию учреждения и внезапно упал. Однако, в ходе расследования выяснилось, что это не так. Прояснилась и причина нежелания начальства откровенничать.

Дело в том, что аукцион на ремонт детского сада выиграла фирма, в штате которой не было ни одного работника. Но подрядчик не стал особенно заморачиваться поисками: подрядил несколько местных пьянчуг, обещая расплатиться выпивкой. В итоге один из работников сорвался с лесов. 39-летний мужчина скончался от черепно-мозговой травмы на месте.

«При проведении работ не были обеспечены элементарные правила охраны труда и техника безопасности, – цитирует NewsMiass руководителя следственного отдела СКР по Миассу Анатолия Селивёрстова. – Нам предстоит дать правовую оценку действиям руководства учреждения, подрядчика и лиц, заключавших с ним контракт. Вообще же ситуация в этой сфере складывается нездоровая: сомнительные юрлица заявляются на торги, ставят цену пониже, при этом не имеют своих сил, средств и возможностей для выполнения работ. Нанимают людей с улицы, документально ничего не оформляют, мер для обеспечения нормального производственного процесса не принимают, в итоге страдают и погибают люди».

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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