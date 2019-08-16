Звала маму: в Челябинске с подоконника пятого этажа сняли семилетнюю девочку

В центре Челябинска семилетний ребенок вылез на подоконник окна на пятом этаже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ЧП произошло в 12:35 в одном из домов по улице Доватора.

Вызов на центральный пункт пожарной связи поступил от прохожего. Мужчина утверждал: девочка сидит на подоконнике пятого этажа и зовет маму. На момент прибытия сотрудников МЧС никого из взрослых не было дома. Пожарные попытались установить автолестницу, но дотянуться до окна им мешали ветви деревьев. Их пришлось спилить, после чего спасатели благополучно проникли в окно квартиры.

С ребенком работали психолог Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и специалисты «скорой помощи». Они констатировали, что ребенок напуган и никаких травм не получил.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что семья девочки состоит из пяти человек. Старшие дети ушли на прогулку, а родители ушли в магазин. В это время девочка спала. Спросонья она не обнаружила никого дома, запаниковала, открыла окно и стала звать на помощь.

Спустя несколько минут после того, как девочку спустили вниз при помощи пожарной лестницы, пришли ее родители.

Челябинск, Виктор Елисеев

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