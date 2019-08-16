В Челябинской области столкнулись автобус и фура. Четверо пострадавших

Пассажиры автобуса пострадали при столкновении грузовика и автобуса на южноуральской трассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 16 августа, около 14:45 на 183 км автодороги Магнитогорск – Чебаркуль. По неизвестной пока причине столкнулись автобус и большегрузный автомобиль.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадали три пассажира и водитель автобуса. С травмами различной степени тяжести их доставили в ближайшую больницу. Опасности для жизни повреждения не представляют.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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