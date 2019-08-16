Челябинцы смогут купить билет в оперный за 50 рублей

Челябинский театр оперы и балета запускает социальные проект.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в ноябре театр оперы и балета запустит свой новый социальный проект «Театральный вторник». Эта акция позволит сделать высокое искусство доступнее и подарит зрителям уникальную возможность посещать спектакли театра по специальной цене.

«У нас есть огромное желание расширить зрительскую аудиторию, приобщить к высокому искусству как можно больше людей, в том числе молодежь, и побороть стереотип, что опера и балет – это скучно. Так появилась идея создать проект, который бы помог сделать театр еще доступнее. Мы осознаем, что многие не хотят идти в Оперный театр из-за страха не понять происходящее на сцене, а у некоторых элементарно нет на это средств. Желая обрести нового зрителя, мы создали новый проект «Театральный вторник», который осуществляется при финансовой поддержке попечительского совета», – рассказал директор театра Владимир Досаев.

Только по вторникам один-два раза в месяц билет на спектакль будет стоить всего 50 рублей. Балкон, амфитеатр, партер – впервые билеты абсолютно на все места по одной цене.

В этом сезоне в проекте участвуют две постановки: опера П. Чайковского «Жанна д'Арк» и балет-комедия М. Чулаки «Слуга двух господ». Первые показы состоятся 12 ноября («Слуга двух господ») и 19 ноября («Жанна д'Арк»). Приобрести билеты по акции можно сайте chelopera.ru

Челябинск, Виктор Елисеев

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