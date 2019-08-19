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Понедельник, 19 августа 2019, 11:36 мск

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Спасибо «Трактору» за это? ТОП южноуральцев по уровню зарплат возглавили спортсмены

Экономисты представили рейтинг зарплат по отраслям в Челябинской области

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее высоким заработком могут похвастаться южноуральцы, занятые в сфере спорта, культуры и досуга. Такие данные приводит telegram-канал «So investnik».

По данным авторов канала, средняя заработная плата 10% самых высокооплачиваемых сотрудников отрасли превышает 308 тысяч рублей в месяц. В «So investnik» предполагают, что это, прежде всего, заслуга спортсменов. Это не лишено оснований, если вспомнить, что гонорар ХК «Трактор» за предыдущий провальный сезон составил 1 миллиард рублей.

Впрочем, с выбором себе занятия именно в этой сфере слишком торопиться не стоит, так как разница между заработком рекордсменов отрасли и наименее обеспеченными сотрудниками оценивается в 28 раз. То есть кто-то может рассчитывать и на 300 тысяч в месяц, а кому-то придется довольствоваться и 11 тысячами рублей.

На втором месте в рейтинге зарплат – деятельность профессиональная, научная и техническая. Здесь средняя заработная плата 10% самых высокооплачиваемых сотрудников – чуть выше 191 тысячи рублей. Правда, это не значит, что южноуральские ученые резко начали получать хорошие деньги. «По этому коду проходят головные офисы компаний, управляющие компании холдингов, аудиторы, юристы и консалтеры», – напоминают авторы канала. Но ученые, безусловно, тоже присутствуют в этой группе специальностей. Остается лишь надеяться, что они не относятся к низшему зарплатному сегменту отрасли, где получают в 14 раз меньше, чем представители «верхушки».

Лишь на третьем месте расположились финансисты и страховщики со «скромными» 160 тысячами рублей в месяц. Зато и разница между доходами «верхов» и «низов» составляет какие-то 10 раз.

Самый низкий заработок – в индустрии гостеприимства и в сфере торговли недвижимостью. Здесь средняя зарплата даже у 10% наиболее высокооплачиваемых спецов составляет 55 тысяч рублей, а разница между самой высокой и самой низкой зарплатой – всего вчетверо.

В среднем по всем отраслям наиболее высокооплачиваемые сотрудники получают в 9 раз больше, чем наименее оплачиваемые.

Средняя зарплата по выборке составила 38 тысяч 728 рублей. Но распределение таково, что почти 70% работников получают меньше средней, а медианная зарплата (та, которую получают ровно в середине «строя», упорядоченного по заработку) – 27 тысяч рублей, отмечают авторы канала.

При этом самые маленькие зарплаты у 10% работников низового звена – в группе видов деятельности, куда входят турагенства, управляющие компании ЖКХ, охранные предприятия и арендные фирмы – в среднем 8 тысяч рублей.

Еще одно наблюдение канала «So investnik»: за два последние года наиболее высокими темпами зарплата росла у 10% работников с самой низкой зарплатой и у 10% самых высокооплачиваемых работников, увеличившись на 17% и 11% соответственно. «Работодатели ценят рядовых и топов, индексируя им зарплаты, а вот оплата специалистов растёт примерно на уровне инфляции», – констатируют авторы канала.

Инфографика telegram-канала So investnik

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