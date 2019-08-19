Дорожники Челябинска получили нагоняй за нерасторопность

Врио мэра Челябинска Наталья Котова потребовала круглосуточной работы по ремонты магистралей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недовольство врио мэра Челябинска Натальи Котовой вызвала вечерняя инспекционная поездка, состоявшаяся в конце минувшей недели. Сразу на нескольких участках чиновница заметила технику, стоявшую на приколе, не смотря на уверения дорожников, что работают они не только днем, но и ночью.

«Почему во время, когда нет дождей, мы делаем меньше объемы?!" – возмутилась глава города недостаточным темпом ремонтных работ.

Чиновница потребовала круглосуточной работы подрядчика. «Если есть необходимость, закрывайте дороги. Лучше горожане потерпят несколько дней, когда вы закроете и нормально, качественно закатаете», – подчеркнула г-жа Котова.

Впрочем, оказалось, что представители подрядной организации несколько смущены необходимостью соблюдения сложной, как им объяснили в мэрии, процедуры. «Нужно принять постановление и так далее, и так далее», – попытался оправдаться представитель дорожников. Это, в свою очередь, удивило врио мэра. «Владимир Георгиевич, подписать постановление – проблема?" – обратилась она к отвечающему за дорожное хозяйство вице-мэру Владимиру Алейникову. Чиновник не нашел, что ответить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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